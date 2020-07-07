На Украине завели дело против воевавших на стороне ополчения французов

07.07.2020, 19:08, Новости дня

На Украине заведено уголовное дело по факту участия 20 граждан Франции в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополченцев, сообщила пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

«Внесены в единый реестр досудебных расследований сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иные тяжкие последствия, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что было установлено участие граждан Франции в конфликте в Донбассе в составе формирований на неподконтрольных Киеву территориях региона с 2014 года по настоящее время.

«Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины», – добавили в офисе генпрокурора.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В минувшую пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Киева протолкнуть «хорватский вариант», а также идее назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.