 

Мнение: Комната с любовниками

07.07.2020, 19:00, Разное

Смотрите, какая потрясающая вещь.
Называется "Комната с любовниками".

Я посмотрела на то, как написаны эти тела, подумала "а, 15-й век", прикольно.

А потом я увидела этот стакан!
Вы посмотрите на этот стакан на парапете!
Я аж вздрогнула.

"Ничего себе, итальянские сюрреалисты балуются, — подумала я. — Кто там автор? Какой-нибудь малоизвестный приятель де Кирико?"
Но нет. Автор Якопо де Барбари (1460/1470 – до 1516). Картина датируется около 1500, судя по тому, что на обороте.
Хранится в Берлинской картинной галерее.
"Небось приписал стакан кто-нибудь в 20 веке?"
Нет, хранится с 1908 года.
Тогда так стаканы еще не умели чувствовать.
А когда научились — никто бы не допустил их в музей дорисовывать.

А сюрреалистичность у данной картины, наверно, потому, что это реверс портрета.
А на реверсах художники себе много чего странного позволяли.

Источник: Шакко



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