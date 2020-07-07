Мнение: Комната с любовниками

07.07.2020, 19:00, Разное

Смотрите, какая потрясающая вещь.

Называется "Комната с любовниками".

Я посмотрела на то, как написаны эти тела, подумала "а, 15-й век", прикольно.

А потом я увидела этот стакан!

Вы посмотрите на этот стакан на парапете!

Я аж вздрогнула.

"Ничего себе, итальянские сюрреалисты балуются, — подумала я. — Кто там автор? Какой-нибудь малоизвестный приятель де Кирико?"

Но нет. Автор Якопо де Барбари (1460/1470 – до 1516). Картина датируется около 1500, судя по тому, что на обороте.

Хранится в Берлинской картинной галерее.

"Небось приписал стакан кто-нибудь в 20 веке?"

Нет, хранится с 1908 года.

Тогда так стаканы еще не умели чувствовать.

А когда научились — никто бы не допустил их в музей дорисовывать.

А сюрреалистичность у данной картины, наверно, потому, что это реверс портрета.

А на реверсах художники себе много чего странного позволяли.