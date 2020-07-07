Мнение: Комната с любовниками
07.07.2020, 19:00, Разное
Смотрите, какая потрясающая вещь.
Называется "Комната с любовниками".
Я посмотрела на то, как написаны эти тела, подумала "а, 15-й век", прикольно.
А потом я увидела этот стакан!
Вы посмотрите на этот стакан на парапете!
Я аж вздрогнула.
"Ничего себе, итальянские сюрреалисты балуются, — подумала я. — Кто там автор? Какой-нибудь малоизвестный приятель де Кирико?"
Но нет. Автор Якопо де Барбари (1460/1470 – до 1516). Картина датируется около 1500, судя по тому, что на обороте.
Хранится в Берлинской картинной галерее.
"Небось приписал стакан кто-нибудь в 20 веке?"
Нет, хранится с 1908 года.
Тогда так стаканы еще не умели чувствовать.
А когда научились — никто бы не допустил их в музей дорисовывать.
А сюрреалистичность у данной картины, наверно, потому, что это реверс портрета.
А на реверсах художники себе много чего странного позволяли.
Источник: Шакко
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