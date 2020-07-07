 

Sony заплатила 10 тысяч долларов за взлом консоли PlayStation 4

07.07.2020, 18:53, Разное

В компании Sony заплатили 10 тысяч долларов хакеру за взлом фирменной игровой консоли PlayStation 4. Сотрудники также готовы и дальше выплачивать солидные вознаграждения всем, кому удастся обнаружить уязвимости в прошивках устройства.
Пользователь Энди Нгуен получит солидное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов (около 714 тысяч рублей) от корпорации Sony за то, что ему удалось в версии прошивки 7.02 найти критическую уязвимость. Она позволяла запускать нелицензионные игры на PlayStation 4. Также, при использовании эксплойта WebKit, у хакера появлялась возможность использовать личные данные владельца игровой приставки.

На этом поиск и устранение уязвимостей PlayStation 4 не заканчивается. В Sony отметили, что готовы и дальше выплачивать за баги и неисправности, а сумма гонорара напрямую зависит от сложности и критичности найденной ошибки. Максимум внимательные пользователи могут получить 50 тысяч долларов (3,57 млн рублей).



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