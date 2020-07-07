На Донбассе менее чем за сутки ранения получили четыре украинские военнослужащие – штаб ООС

07.07.2020, 18:51, Новости дня

7 июля на Донбассе боевики ранили четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“7 июля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и по вооружению, которое давно должно быть отведено от линии боевого соприкосновения… За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что состояние раненых – удовлетворительное.

“Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима “тишины”. Потери противника уточняются”, – рассказали в штабе ООС.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 7 липня 2020 року#ООС… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 7. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.