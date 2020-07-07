Если бы второй тур выборов президента Украины прошел сейчас, Зеленский снова бы победил Порошенко – опрос

07.07.2020, 18:51, Новости дня

Если бы второй тур выборов президента Украины прошел сейчас, нынешний глава государства Владимир Зеленский снова бы победил своего предшественника, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Отмечается, что за Зеленского проголосовали бы 43,9% граждан, а Порошенко поддержали бы 23,3% украинцев.

При этом 19,9% опрошенных заявили, что не стали бы принимать участия в голосовании. Еще 13% не смогли определиться с ответом.

В мае проголосовать за Зеленского во втором туре президентских выборов готовы были 51,1% респондентов. Порошенко поддерживали 18,3% опрошенных.

Социологическое исследование проводилось с 24-го по 30 июня методом CATI с использованием планшетов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий.

Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта 2019 года. Зеленский набрал 30,24%, Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.