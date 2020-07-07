“Травля и шантаж”. Команда НБУ обнародовала заявление с требованием прекратить политическое давление

07.07.2020, 18:51, Новости дня

Политическое давление на центральный банк в правовом цивилизованном государстве недопустимо. Об этом говорится в заявлении сотрудников Национального банка Украины – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов, которое 7 июля опубликовано на странице регулятора в Facebook.

“Время назвать вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и обливание грязью, угрозы, заказные митинги под стенами Нацбанка и блокирование домов его сотрудников – это не “призыв к экспертной дискуссии”. Это травля и шантаж”, – сказано в заявлении.

Команда НБУ утверждает, что и после отставки председателя Якова Смолия продолжит работу. Однако она поддерживает позицию правления о том, что продолжение давления может разрушить все, чего Нацбанк добился за последние шесть лет.

По мнению авторов заявления, за кампанией против НБУ стоят отдельные народные депутаты (их фамилии не называются), которые стараются дискредитировать банк, добиваясь прекращения сотрудничества Украины с международными партнерами.

📢 Команда НБУ підтримує озвучену позицію Правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного… Posted by Національний банк України on Teisipäev, 7. juuli 2020

17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу ухода Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации.