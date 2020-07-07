На Лубянке начались задержания на пикетах

07.07.2020, 18:50, Разное

…в поддержку задержанного экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

У здания Федеральной службы безопасности на Лубянке проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного советника «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.

Вскоре после начала пикета журналиста «Ъ» Елену Черненко задержали, объяснив это тем, что она нарушила режим самоизоляции.

Ивана Сафронова задержали утром во вторник по делу о госизмене. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию представителю спецслужбы одной из стран НАТО. Наказание по статье о госизмене предполагает до 20 лет лишения свободы.

При этом в госкорпорации заявили, что задержание не касается работы Сафронова на этой должности, кроме того, у него не было доступа к закрытой информации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не сомневался в высоком профессионализме и личной порядочности своего советника. В Кремле, в свою очередь, сказали, что не связывают обвинение с журналистской деятельностью Сафронова.

Позже также стало известно об обысках в московской квартире главного редактора онлайн-издания «Холод» и бывшей журналистки «Медузы» Таисии Бекбулатовой. С чем связан обыск, пока неизвестно. «Но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым», – отметил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.