В Госдуме объяснили, почему США хотят запретить TikTok

07.07.2020, 18:48, Новости дня

Попытка властей США запретить популярное приложение TikTok – это результат торговой конкурентной войны, которую Америка развернула против Китая, сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Американские власти рассматривают возможность запретить работу китайского приложения TikTok на территории страны. При этом глава Госдепартамента Майк Помпео отказался объяснять причины до тех пор, пока этого не сделает президент Дональд Трамп.

«Как таковой запрет ничего не даст, но я понимаю, зачем они это делают. Поскольку китайские компании и производители в основном становятся более привлекательными и интересными по ценообразованию и пользованию – это обычная торговая конкурентная война, которую Америка развернула против Китая», – говорит Ющенко.

Депутат также подчеркнул, что это касается не только приложений, но и мобильных телефонов, а также программного обеспечения.

«Как известно, путем запретов ничего добиться невозможно. Хотя что можно ожидать от Америки, если в их законах уже давно нет демократичности. А если она и подается властью, то только с выгодой для нее», – считает Ющенко.

Депутат отметил, что для РФ такой запрет мог бы быть полезен, если бы страна вкладывалась в собственное производство и была конкурентоспособной на мировом рынке. Пока, по мнению депутата, подобных компаний «мирового уровня» в РФ нет.

Ранее власти Индии заблокировали более полусотни китайских мобильных приложений, в том числе и TikTok, потому что они якобы «пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны». После этого в TikTok заверили, что если регулярно обновлять приложение до последней версии, то оно абсолютно безопасно.