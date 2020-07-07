 

Дания отказалась от проведения ЧМ по спортивной гимнастике в 2021 году

07.07.2020, 18:48, Новости дня

Чемпионат мира по спортивной гимнастике, запланированный на октябрь 2021 года в Копенгагене, не будет проходить в Дании, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Федерация гимнастики Дании направила в FIG соответствующее сообщение, передает ТАСС.

Отмечается, что исполком FIG в ближайшее время рассмотрит вопрос выбора нового хозяина турнира.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года, назначенный на июнь-июль, может быть отменен или перенесен из-за коронавируса. В свою очередь, член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд не исключил отмены Олимпийских игр, намеченных на июль-август в Токио. По его словам, у спортивного сообщества есть три месяца на решение этого вопроса.



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