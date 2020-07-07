 

Fox19 – за мир и любовь — Ринго Старр отмечает 80 лет онлайн-концертом

07.07.2020, 18:42, Новости дня

Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр отмечает своё 80-летие 7 июля, пишет Fox19. Обычно свои дни рождения музыкант проводит с фанатами, празднуя «мир и любовь». Но в этом году из-за пандемии Старр призвал всех оставаться дома и организовал большой благотворительный онлайн-концерт.


Reuters

Во вторник 7 июля экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр празднует своё 80-летие, пишет Fox19. 

 

Как отмечает информационный портал, Старр, настоящее имя которого Ричард Старки, родился 7 июля 1940 года в британском городе Ливерпуль. И хотя музыкой Ринго занимался с самого детства, наибольший успех он завоевал именно в составе легендарной рок-группы. 

 

Примечательно, что Старр не был первым барабанщиком The Beatles. В конце 50-х и начале 60-х он пробовал свои силы в других коллективах и только в 1962 году пришёл на смену Питу Бесту в той самой «ливерпульской четвёрке». Уже через год группа, в которой оказались Старр, Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, «покорила весь мир», захватив первые строчки в хит-парадах. А сам Ринго приложил руку к написанию таких известных песен, как Octopus’ Garden и Don’t Pass Me By, а также исполнил ведущие вокальные партии в ряде хитов, включая Yellow Submarine и With A Little Help From My Friends.

 

Впрочем, и после распада группы в 1970 году Старр построил весьма успешную сольную карьеру и дважды попал в Зал славы рок-н-ролла — за своё участие в The Beatles и как самостоятельный музыкант. 

 

Последний альбом Ринго Старра под названием What’s My Name вышел в 2019 году. Экс-барабанщик «ливерпульской четвёрки» всё ещё активно даёт концерты, но выступления в 2020 году пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Как отмечает Fox19, в честь своего 80-летия Старр организует благотворительный онлайн-концерт, в котором примут участие и другие знаменитости, такие как Пол Маккартни, Джо Уолш и Вилли Нельсон. 

 

«Как все знают, на мой день рождения я люблю собираться с фанатами, чтобы выступить за мир и любовь. Но в этому году я хочу, чтобы все сидели дома, в безопасности. Так что я позвал кое-каких друзей — и мы организовали крутой юбилейный концерт. Таким образом мы с вами всё равно все вместе сможем отпраздновать мой день рождения хорошей музыкой и в поддержку хороших благотворительных фондов», — заявил Старр.



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