Hokkaido Shimbun – Путин остаётся надолго — поэтому про Курилы пока можно забыть

07.07.2020, 18:42, Новости дня

Всенародное голосование по поправкам к Конституции в РФ фактически обеспечило Владимиру Путину систему «пожизненного президентства», пишет Hokkaido Shimbun, поэтому не стоит ожидать, что позиция Москвы в отношении Курильских островов в ближайшие десятилетия изменится. А пункт о «недопустимости отчуждения» территорий, который был запрятан в общей массе поправок вместе с положением об «обнулении президентских сроков», ещё больше осложнит переговоры, предупреждает автор.



Reuters

Итоги прошедшего недавно всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ показали, что «сильная власть Путина в России — это надолго», пишет японское издание Hokkaido Shimbun. Пакет поправок был одобрен абсолютным большинством проголосовавших россиян, получив около 80% голосов.

И скоро у РФ будет новая Конституция, а у российского лидера Владимира Путина появляется возможность оставаться на посту президента вплоть до 83-летнего возраста. Фактически для него создаётся система «пожизненного президентства», подчёркивается в статье.

Путин находится у власти уже практически 20 лет, причём за это время он «сумел сконцентрировать в своих руках огромную власть, успешно справляясь с внутренней политической оппозицией и оппозиционными СМИ», отмечает Hokkaido Shimbun. Это «необычайно длительный срок» пребывания у руля одного из крупнейших государств мира, говорится в статье, и теперь он может стать ещё более долгим.

Кампанию по реформированию действующей Конституции страны, которая в итоге успешно завершилась одобрительным голосованием россиян, Путин начал решительно проводить в жизнь ещё с января, напоминает автор. После принятия поправок действовавшая раньше норма о запрете для президента занимать высшую государственную должность три срока подряд сменилась положением «не более двух сроков».

Одновременно все предыдущие президентские сроки Путина были «обнулены» — благодаря чему он получил возможность продолжать занимать должность президента и по окончании нынешнего срока в 2024 году, констатирует Hokkaido Shimbun: «По его же собственным словам, он не исключает того, что может выставить свою кандидатуру на очередных выборах».

Стоит также отметить, что поправка о президентских сроках в проекте новой Конституции была «запрятана» вместе с другими спорными изменениями среди общей массы более чем двух сотен остальных пунктов. «Такие методы трудно назвать справедливыми. Следует признать, что за ними скрывалась конечная цель длительной «приватизации» высшей власти в стране», — подчёркивает автор.

По его мнению, на фоне экономического спада и пандемии коронавируса российские власти пытаются демонстрировать «сильную политику», чтобы привлечь больше поддержки со стороны рядовых россиян. Однако проводимая Москвой «агрессивная внешняя политика» в реальности лишь осложняет её международное положение и способствует дестабилизации обстановки в стране, подчёркивается в статье: «Россия должна проявлять стремление к согласию с мировым сообществом в международных делах».

Это касается и отношений с Японией, для которой «особую проблему» составляет включённый в новую Конституцию пункт о «недопустимости отчуждения российских территорий», пишет Hokkaido Shimbun. Правда, при этом в Конституции делается оговорка, что это «не касается работ по демаркации или редемаркации границ», поясняет автор.

Однако РФ в последние годы упорно пытается доказать, что её суверенитет над Курильскими островами является «окончательным результатом» Второй мировой войны и не подлежит пересмотру, говорится в статье. Кроме того, российское общественное мнение в целом сейчас консолидированно выступает против возврата территорий Японии, констатирует автор.

Учитывая все эти обстоятельства, Токио надо готовиться к тому, что Москва начнёт занимать всё более жёсткую позицию и будет стремиться упирать на то, что любые переговоры по мирному договору с Японией должны быть полностью «разведены» с вопросом о возврате территорий, прогнозирует Hokkaido Shimbun.

Однако Япония не должна сдавать свои позиции, уверен автор: «Тем не менее незаконный захват Россией четырёх «северных островов» является историческим фактом». Поэтому для Токио важно ни под какими предлогами «не признавать отказ РФ от возврата островов», даже если Москва будет всячески затягивать процесс, пытаясь представить свою «эгоистичную и одностороннюю трактовку истории» и выдвигать новую Конституцию в качестве своеобразного «щита» на пути урегулирования территориальных споров, заключает Hokkaido Shimbun.