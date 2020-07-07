 

Черноморский флот занялся наблюдением за кораблями НАТО

07.07.2020, 18:30, Новости дня

Черноморский флот отслеживает передвижение кораблей НАТО в акватории Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группой сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин «Тамбре» ВМС Испании, «Гаэта» ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря», – цитирует ТАСС сообщение центра.

Во вторник ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

В начале июля группа кораблей Черномоского флота, включая вооруженный «Калибрами» малый ракетный корабль «Ингушетия», провела учения по уничтожению условного противника в Черном море.



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