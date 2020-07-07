 

У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

07.07.2020, 18:30, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него обнаружили коронавирус. Подозрения на COVID-19 у главы республики возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако тогда заболевание не подтвердили.

«Президент Жаир Болсонару сообщил во вторник, 7 июля, что его тест на заболевание COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, был положительным», – передает РИА «Новости» сообщение портала G1.

Напомним, в марте появились сообщения, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию. Позднее сын президента Бразилии не подтвердил эту информацию. Тогда же медслужба при президенте Бразилии объявила о выявлении коронавируса у главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена, который 7 марта сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

Сам Болсонару выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Болсонару в безответственности.

В июле у Болсонару вновь заподозрили симптомы коронавируса, президент страны отменил запланированные до конца недели мероприятия.



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