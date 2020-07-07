 

В ФБР заявили о желании Китая стать единственной сверхдержавой

07.07.2020, 18:30, Новости дня

Китай намерен любой ценой превзойти США и стать единственной сверхдержавой, сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

«Китай, Коммунистическая партия Китая, считает, что ведет борьбу поколений, чтобы превзойти нашу страну в экономическом и технологическом лидерстве», – передает ТАСС слова Рея.  

Глава ФБР заявил, что Китай «предпринимает усилия к тому, чтобы стать единственной сверхдержавой мира за счет применения любых необходимых средств».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о том, что ЕС и Соединенные Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций для обсуждения угрозы со стороны Китая.

Официальный представитель МИД КНР, комментируя заявление Помпео, заявил, что развитие Китая предоставляет миру возможность, а не создает угрозу кому бы то ни было.



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