S3XY: Илон Маск выпустил красные шорты под брендом Tesla, чтобы поиздеваться над инвесторами

07.07.2020, 18:20, Разное

На официальном сайте Tesla в продажу поступили спортивные шорты красного цвета c надписью “S3XY” на задней стороне. Впрочем, говорят эти буквы не о том, насколько горяч или сексуален их владелец, а являются отсылкой к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y.

Наслаждайтесь летом в коротких шортах Tesla. Бегайте как ветер или веселитесь как Либераче с нашими красными сатиновыми шортами с золотой отделкой. Наслаждайтесь исключительным комфортом после завершения торговой сессии,- говорится в описании к товару. Все размеры были выкуплены меньше чем за день со старта продаж.

Разумеется, выпустить шорты Маск решил не просто так. Дело в том, что на биржевом жаргоне “шортами” называют короткие позиции на рынке и их держателей, играющих на понижение, – те берут в долг у брокеров акции, продают их в надежде купить по более низкой цене и таким образом получить прибыль на падении стоимости компании. Илон Маск обещал выпустить “шорты”, когда капитализация компании превысит 200 миллиардов долларов. 2 июля капитализация Tesla в очередной раз побила рекорд и преодолела отметку в 224 миллиарда долларов. Собственно говоря, Маск сдержал свое слово – буквально.

На сайте Tesla цена на шорты указана с точностью до трех знаков после запятой, а именно 69 долларов и 42 цента, или 69,420. Это является отсылкой к шутке Маска о том, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля, или 20 числа 4 месяца. В сокращенном формате записи даты в США такая дата будет выглядеть как 4/20. На сленге код “420” используется для обозначения культуры употребления марихуаны.

Маск не раз признавался, что употребляет марихуану (легализованную в некоторых штатах США, но запрещенную к хранению, продаже и выращиванию в России), а в 2018 году он написал твит о том, что планирует выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, что привело к их резкому подорожанию (на тот момент они стоили около 350 долларов). Позже Илон назвал свой твит шуткой. Ему пришлось заплатить штраф по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США о намеренном введении участников рынка в заблуждение и уйти с поста главы совета директоров компании.