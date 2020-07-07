Против Петра Верзилова возбуждено уголовное дело из-за канадского паспорта

07.07.2020, 18:18, Новости дня

Российские власти во вторник открыли уголовное дело в отношении оппозиционного активиста и участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова в связи с тем, что он не сообщил о наличии у него двойного гражданства.

Об этом было объявлено вскоре после того как Верзилов, издатель независимого новостного портала «Медиазона», вышел из тюрьмы после 15 дней административного ареста по обвинениям в мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественном месте.

Следственный комитет заявляет, что наличие у Верзилова канадского паспорта было установлено в ходе обыска, проведенного в связи с его участием в несанкционированных протестах в прошлом году.

По словам СК, Верзилов не уведомил власти о наличии двойного гражданства, что, в соответствии с принятым в 2014 году законом, карается штрафом или исправительными работами.

Верзилов написал в «Твиттере», что его уже допрашивают следователи, и назвал возбужденное уголовное дело «безумнейшим».

Верзилов попал в поле зрение мировой общественности в 2018 году, когда вместе с тремя другими активистами Pussy Riot выбежал на поле во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в России.