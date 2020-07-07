На съезде Республиканской партии будет проводиться обязательный анализ на коронавирус
07.07.2020, 18:18, Новости дня
Республиканская партия будет проводить обязательное тестирование на коронавирус в ходе августовского съезда в Джексонвилле, сообщается в разосланном в понедельник уведомлении.
План проверить тысячи участников съезда подчеркивает усилия партии, направленные на то, чтобы обеспечить полный зал при официальном выдвижении президента Дональда Трампа на переизбрание.
86-летний сенатор-республиканец из штата Айова Чак Грассли в понедельник сообщил, что пропустит съезд из опасений по поводу коронавируса.
Оргкомитет Джексонвилла не уточняет, как будет организовано тестирование и во сколько оно обойдется.
«Всем присутствующим на территории проведения съезда будут делать анализ и измерять температуру каждый день», – рассказала журналистам директор оргкомитета по связям с общественностью Эрин Айзек.
Основные мероприятия съезда было решено перенести из Северной Каролины после того, как губернатор штата демократ Рэй Купер отказался пообещать, что на фоне пандемии съезд можно будет провести в полном масштабе.
Решение перенести мероприятие во Флориду было принято до того, как в штате начался резкий рост числа заражений: для сравнения, 1 июня там было зафиксировано 667 новых случаев, а 6 июля – более 10 000.
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