На съезде Республиканской партии будет проводиться обязательный анализ на коронавирус

07.07.2020, 18:18, Новости дня

Республиканская партия будет проводить обязательное тестирование на коронавирус в ходе августовского съезда в Джексонвилле, сообщается в разосланном в понедельник уведомлении.

План проверить тысячи участников съезда подчеркивает усилия партии, направленные на то, чтобы обеспечить полный зал при официальном выдвижении президента Дональда Трампа на переизбрание.

86-летний сенатор-республиканец из штата Айова Чак Грассли в понедельник сообщил, что пропустит съезд из опасений по поводу коронавируса.

Оргкомитет Джексонвилла не уточняет, как будет организовано тестирование и во сколько оно обойдется.

«Всем присутствующим на территории проведения съезда будут делать анализ и измерять температуру каждый день», – рассказала журналистам директор оргкомитета по связям с общественностью Эрин Айзек.

Основные мероприятия съезда было решено перенести из Северной Каролины после того, как губернатор штата демократ Рэй Купер отказался пообещать, что на фоне пандемии съезд можно будет провести в полном масштабе.

Решение перенести мероприятие во Флориду было принято до того, как в штате начался резкий рост числа заражений: для сравнения, 1 июня там было зафиксировано 667 новых случаев, а 6 июля – более 10 000.