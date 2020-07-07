Медики: Употребление авокадо способствует снижению холестерина

07.07.2020, 18:17, Разное

Медики из Великобритании назвали фрукт, употребление которого способствует снижению холестерина. Специалисты рекомендуют включать в завтрак авокадо.

По словам экспертов, высокий уровень холестерина в крови приводит к накоплению в артериях жировых бляшек. В то же время правильное питание помогает нормализировать его показатели. В частности, благодаря употреблению авокадо можно оздоровить кровеносные сосуды, снизить до 20 % количество триглицеридов. В фрукте содержится много витамина Е, калия, клетчатки, железа, меди, витаминов группы В и других полезных веществ. Ученые провели исследование, участие в котором приняли 16 добровольцев. Всех их разделили на три группы. Представители первой из них употребляли авокадо и продукты, содержащие насыщенные жиры в небольших количествах. Участники второй группы питались без ограничений, также употребляя авокадо, а третьей – не ели этот фрукт. В течение всего эксперимента добровольцы жили своей привычной жизнью. В результате исследования специалисты обнаружили у представителей третьей группы повышение уровня триацилглицерина, вызывающего сердечно-сосудистые заболевания, а также понижение уровня «хорошего» холестерина – липопротеина высокой плотности. В то же время у добровольцев из двух иных групп количество липопротеина повысилось на 11 %, а «плохой» холестерин уменьшился до 22 %.