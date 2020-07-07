Стоимость золота выросла до максимума с 2011 года

07.07.2020, 18:08, Новости дня

В ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии – до 1 тыс. 810,8 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 17.54 мск.

Отмечается, что в последний раз стоимость золота находилась выше отметки 1 тыс. 800 долларов за тройскую унцию в ноябре 2011 года, передает ТАСС.

Рост котировок цен на золото замедлился до 0,8% к 18.00 мск. Золото торговалось на уровне 1 тыс. 808 долларов за тройскую унцию.

При этом, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании – «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 1,5% и составили 12 тыс. 679,5 рублец за бумагу.

Ранее сообщалось, что производство золота в РФ в январе – апреле 2020 года выросло на 3,8% по сравнению с тем же периодом в 209 году составило 81,27 тонны.