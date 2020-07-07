 

ЦПА выступил против блокировки приложения iHerb

07.07.2020, 18:00, Новости дня

Центр проблем аутизма (ЦПА) вынужден был в понедельник выступить с открытым обращением к правительству страны, поводом для которого стала блокировка маркетплейса iHerb. Его опубликовала газета «Коммерсантъ».

До апреля 2020 года через это мобильное приложение можно было купить БАДы для детей с расстройством аутического спектра (РАС). По данным Минздрава, в РФ зарегистрировано более 31 тысячи таких детей, и все они остро нуждаются в гипоалергенных пищевых добавках, к которым относятся витамины, минералы и аминокислоты. Эти вещества в нужном качестве и количестве не производятся в РФ и даже не импортируются в необходимом объеме.

Неудовлетворенный спрос позволяет аптекам держать высокие цены на БАДы для аутистов. Кроме того, в апреле 2020 года Ульяновский областной суд вынес по иску Засвияжской районной прокуратуры определение, из-за которого компания iHerb приостановила работу своего мобильного приложения в России. Причиной стало обращение в прокуратуру исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД» Александра Жесткова. Господин Жестков представил прокурорам заключение заведующей кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светланы Орловой, где сказано, что некоторые товары из iHerb не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС.

Вызванный этим решением кризис привел к открытому обращению ЦПА к руководству страны. Как считает ЦПА, решение Ульяновского областного суда, из-за которого было заблокировано приложение iHerb, нуждается в пересмотре, так как затрагивает фундаментальные права самых уязвимых граждан – глубоко больных детей.

Активисты ЦПА считают, что органы власти «должны проявить мужество и ответственность, признать допущенные нарушения и отказаться от необоснованной позиции».



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