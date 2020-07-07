«Ведомости» выступили в поддержку Сафронова

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07.07.2020, 17:53, Новости дня

Газета «Ведомости» опубликовала заявление в поддержку журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене.

«Мы не знаем ни в чем суть дела, ни в чем подозревают Ивана, ни какие в деле есть доказательства. Но мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он – патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником – просто невозможно», – говорится в сообщении «Ведомостей».

Издание потребовало, чтобы обстоятельства дела Сафронова рассмотрели непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. «Ивану и другим задержанным должны быть предоставлены все положенные законом способы защиты», – подчеркнула газета.

Также в поддержку Сафронова выступал «Коммерсант».

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

В ФСБ отметили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Во вторник обыски прошли у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.



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