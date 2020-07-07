В Германии 500 человек поместили на карантин из-за коронавируса в многодетной семье

07.07.2020, 17:48, Новости дня

Коронавирус выявлен у членов многодетной семьи из общины меннонитов немецкого города Ойкирхен на западе страны, около 500 человек помещены на карантин из-за угрозы распространения заболевания, сообщил представитель районных властей Вольфганг Андрес.

Заболевание выявили у двух родителей и их 12 детей, тест еще одного ребенка показал отрицательный результат на COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

«Сначала вирус был выявлен у матери, которая теперь проходит лечение в больнице. Дальнейшие анализы показали, что почти все члены семьи заболели коронавирусом. У одного члена семьи проявляются легкие симптомы, у других их совсем нет», – рассказал изданию Андрес.

Таким образом, все члены общины на этой неделе будут протестированы на коронавирус, около 500 человек находятся на карантине.

Для них запрещены богослужения до дальнейшего уведомления. Школа, где обучались дети из этой семьи, также закрыта.

Ойскирхен находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, которая занимает второе место в стране по количеству заражений, уступая только Баварии.

Тем временем в РФ суточный прирост новых случаев коронавируса замедлился в РФ до 0,9%. При этом 12 дней число новых случаев меньше 7 тыс. Кроме того, общее число выздоровевших превысило 66,8% от общего числа случаев коронавируса в России.