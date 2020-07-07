Сафронов отказался давать показания на допросе

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07.07.2020, 17:48, Новости дня

Задержанный по подозрению в госизмене советник руководителя Роскосмоса Иван Сафронов не стал давать показания на допросе, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сафронов сослался на право, которое ему дает статья 51 Конституции РФ, а именно не свидетельствовать против себя», – сказал источник ТАСС. В суде Сафронов заявил, что вину не признает.

Следователь в Лефортовском суде, где рассматривается ходатайство об аресте Сафронова, сообщил, что адвокат журналиста Дмитрий Катчев не может участвовать в деле.

«Адвокат Катчев не может участвовать в деле, он вызван в качестве свидетеля завтра на допрос. Он знает об этом, но молчит», – сказал следователь.

«Я не считаю законным присвоение мне статуса свидетеля, так как давно представляю интересы Сафронова, и делал это задолго до появления этого дела, поэтому я адвокат, а не свидетель», – ответил Катчев.

Суд удалился для принятия решения по ходатайстве об отводе защитника.

ФСБ ранее направило ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

В зале суда присутствуют пять адвокатов, включая Ивана Павлова, который специализируется на делах о госизмене и шпионаже.

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

В ФСБ отметили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Во вторник обыски прошли у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку.



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