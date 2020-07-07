В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным

07.07.2020, 17:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы отмене встречи Владимира Путина и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина накануне задержания Ивана Сафронова. В Кремле подчеркнули, что подобной встречи не планировалось.

«Это не так. Такая встреча не планировалась», – ответил Песков на вопрос о том, планировалась ли встреча главы государства с Рогозиным, и была ли она отменена.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы отменил встречу с главой Роскосмоса, назначенную на 6 июля, без объяснения причин, передает РИА «Новости».

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

В ФСБ отметили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Обыски прошли у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.