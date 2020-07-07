 

Вице-премьер Стефанишина об открытии границ с ЕС: Чуда не случится

07.07.2020, 17:45, Новости дня

Украина и Европейский союз достигли договоренности оперативно обмениваться информацией и статистическими данными о распространении коронавируса, при этом в ближайшее время границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и жителей большинства третьих стран. Об этом 7 июля после встречи с представителями Европейской комиссии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала “Радіо Свобода”.

“Я здесь не буду оптимистична. Не случится чуда и мы не проснемся в одно прекрасное утро с границами, открытыми по всей территории ЕС. Это процесс постепенный. Не только процесс диалога здесь, в Брюсселе, но также диалога на двустороннем уровне”, – отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что в Украине самый низкий в Европе уровень смертности от коронавируса, кроме того страна “существенно улучшила” мощности по тестированию, что может способствовать постепенному открытию границ.

Украина хочет участвовать в глобальных инициативах, направленных на лечение и вакцинацию против COVID-19, добавила член украинского правительства.

Стефанишина в Брюсселе провела встречи в Еврокомиссии, в частности обсудив подготовку к саммиту Украина – ЕС и финансовую помощь, которую Европейский союз оказывает для борьбы с кризисом и реагирования на чрезвычайные ситуации.

8 июля запланированы ее переговоры в штаб-квартире НАТО и встреча с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши

12.05 / Handelsblatt – нефтяные цены быстро пошли вверх, но до нормы рынку ещё далеко

23.06 / В мае падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2% – Госстат

13.05 / Лавров анонсировал «очный» саммит ШОС в июле

15.04 / Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам в апреле и мае

12.06 / Футболисты английской премьер-лиги нанесут на форму Black Lives Matter

17.05 / Воробьев сообщил о частичном снятии ограничений, предупредив, что победы еще далеко

04.06 / Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

08.05 / Путин поздравил Джонсона, Макрона и Трампа с годовщиной Победы

30.05 / Выпускники из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию перед сдачей ВНО в Украине – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска