США потребовали от иностранных студентов покинуть страну при переводе на онлайн-обучение

07.07.2020, 17:42, Разное

США потребовали от иностранных студентов покинуть страну в случае, если занятия в их университете с нового учебного года будут полностью переведены в онлайн-формат на фоне пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Иммиграционной и таможенной полиции.

Новые правила коснутся студентов, приехавших в страну по визам типа М-1 и F-1. Если их вуз перейдет на дистанционное обучение, то новые въездные документы им не продлят. Чтобы легально оставаться в стране, учащимся предложили перевестись в те университеты, где занятия хотя бы частично проходят очно.

«В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями вплоть до выдворения из страны», — предупредила Иммиграционная и таможенная полиция.

Как отмечает CNN, это решение может затронуть тысячи учащихся. Среди них — и студенты Гарварда, так как университет на фоне распространения коронавируса полностью перешел на дистанционное обучение. В Американском совете по образованию раскритиковали идею Иммиграционной и таможенной полиции: по словам заместителя президента совета Брэда Фарнсворта, нововведение приведет к путанице. Он отметил, что некоторые студенты просто не смогут покинуть США и окажутся в безвыходном положении, так как ряд стран закрыли свои границы на фоне пандемии.