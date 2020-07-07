Астма у подростков: чаще у “сов”, чем у “жаворонков”

07.07.2020, 17:40, Разное



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У подростков, которые предпочитают поздно ложиться спать и поздно просыпаться, астма и аллергия развиваются чаще, чем у «подростков-жаворонков». Это показало новое исследование, которое опубликовано в ERJ Open Research.

«По сравнению с утренним типом, у подростков, которые поздно ложатся, риск развития астмы примерно в три раза выше», – сказал Субабрата Мойтра (Subhabrata Moitra) из Альбертского Университета (University of Alberta) в Канаде.

В опросе приняли участие 1648 подростков в возрасте 13-14 лет из Индии. Об астме сообщили 23,6% «сов» и 6,2% «жаворонков». Зависимость хронотипа и риска астмы у подростков не зависела от пола, места проживания и других факторов, которые могут повлиять на появление болезни.

Авторы исследования считают, что подъем рано утром естественен для людей.

«Наши предки вставали с восходом солнца и ложились, когда оно заходило. Но сейчас переход на более позднее время отхода ко сну кажется неизбежным: цифровые устройства доступны молодежи в любое время», – прокомментировал Мойтра.

Ученые отметили, что ранее исследования показывали, что молодые люди, которые часто пользуются электронными устройствами, склонны позже ложиться.

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