 

В ООН назвали незаконным убийство Сулеймани по приказу Трампа

07.07.2020, 17:30, Новости дня

Убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, осуществленное 3 января по приказу президента США Дональда Трампа, является противозаконным, сообщила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард.

«В свете доказательств, представленных к настоящему времени США, (ясно, что – ИФ) удар по генералу Сулеймани и гибель лиц, его сопровождавших, представляют собой необоснованное убийство, за которое США несут ответственность в соответствии с международным гуманитарным правом», – цитирует «Интерфакс» выдержки из ее доклада.

Как утверждает спецдокладчик, не было представлено никаких доказательств того, что Сулеймани «непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия».

Она подчеркнула, что действия США были незаконными. Доклад Калламард будет представлен 9 июля.

Ранее судебные власти Ирана ранее потребовали от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, которые участвовали в убийстве Сулеймани. Среди них есть в том числе Трамп и политические и военные деятели США и других стран.

В Интерполе заявили, что правила организации не позволяют рассмотреть запрос Ирана на розыск Трампа и остальных причастных к убийству генерала.

Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил, что выдача Тегераном ордера на арест Трампа является «пропагандистским трюком».

В январе США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Сулеймани. Приказ отдавал лично Трамп.

В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака и по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.



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