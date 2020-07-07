 

Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

07.07.2020, 17:30, Новости дня

Швейцарская компания Henley & Partners представила новую версию рейтинга паспортов. Лидером признали Японию – обладатели ее паспорта могут въезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну и территорию.

После Японии следуют Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (по 189 стран). Владельцы паспортов Испании и Италии могут въехать в 188 стран, а Австрии – в 187, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на рейтинге пока не отразилась пандемия коронавируса, так как введенные из-за нее ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении. Однако, как информирует компания, ситуация с коронавирусом сильно повлияла на передвижение людей и ценность паспортов – некоторые из них «ослабли».

Например, американский паспорт занимает седьмое место вместе Британией и Швейцарией, так как дает право на безвизовый въезд в 185 стран. Но сейчас американцы не могут въезжать в Евросоюз из-за карантинных мер, поэтому паспорт США временно теряет 27 стран и опускается на 26-е место – рядом с Мексикой. По этой же причине ослабел и украинский паспорт, а вот грузинский своих позиций не потерял.

Как считают эксперты, сохранение противоэпидемиологических мер приведет к пересмотру иерархии документов.

«Страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для индекса, сильные в промышленном плане страны», – говорится в сообщении компании Henley & Partners.

Позиция российского паспорта в рейтинге не изменилась и занимает 51-е место.

В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, который показывает, сколько других государств может посетить житель какой-либо страны без визы или в упрощенном порядке ее получения.

Ранее стало известно, что в ОАЭ одобрили выдачу туристических виз на пять лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / «Антропологический сдвиг»: влияние пандемии на американское общество

16.05 / Ельченко: Сложилось впечатление, что в США присутствует чувство определенной вины перед Украиной

19.05 / Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса

19.05 / Бастрыкин взял на контроль дело о пытках женщины в полицейском участке

20.04 / Novartis: США разрешили клинические испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

05.05 / Григорий Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ

18.06 / Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили животных

08.06 / В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции

24.06 / Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

30.05 / Семья убитого в Миннесоте афроамериканца выдвинула требования к властям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска