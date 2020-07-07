На Москву надвигается ураган

07.07.2020, 17:30, Разное

На Москву постепенно надвигается ураган. Сообщается, что в ближайшее время в российской столице ухудшатся погодные условия.

По информации телеграм-канала Mash, в Путилково сильный ветер снес торговую палатку. Продавщицу ларька буквально подбросило вверх.

Ухудшение погоды прогнозировали и синоптики. По их словам, жара, которая в последнее время наблюдается в столичном регионе, скоро закончится. Уже с середины недели погода изменится. Например, ожидается ливень, град и шквалистый веер. В четверг столбики термометров в дневное время не поднимутся выше 20 градусов, а в ночное – 13.

Во вторник, 7 июля, ближе к концу дня ожидается дождь с грозой. Осадки немного остудят воздух, поэтому температура на несколько градусов снизится. Кроме того, прогнозируется южный ветер с порывами 15-17 метров в секунду.