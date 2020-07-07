 

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

07.07.2020, 17:30, Новости дня

При столкновении двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае на западе Чехии погибли три человека, десятки ранены, сообщил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал.

«У села Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, имеется, по предварительным данным, около 20 раненых, три человека погибли Некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения. На место ЧП направляются медики, спасатели и пожарные», – передает его слова ТАСС.

Спасатель отметил, что поезда следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Причины будут выясняться. Машинисты включили аварийные системы торможения, однако столкновения избежать не удалось.

Ранее в Мексике столкнулись два грузовых поезда из-за диверсии на путях.



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