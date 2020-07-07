Ведущий «Дом-2» Антон Беккужев рассказал о романах Евгения Ромашова одновременно с пятью участницами проекта

07.07.2020, 17:30, Разное

Ведущий проекта «Дом-2. Остров любви» пояснил о «любовных похождениях» участника шоу Евгения Ромашова. Звезда телестройки на Сейшелах развивает отношения одновременно с пятью девушками.

По словам Антона Беккужева, Ромашова можно считать «наиболее знаменитым бабником телепроектов», поскольку, кроме Юлии Белой, он также уделяет внимание и Яне Захаровой, Анастасии Стецевят, Алье Адхам, а ночью плавает с Викторией Ди. В то же время Сергей Захарьяш, ранее менявший женщин словно перчатки, наоборот, остепенился и поддерживает отношения с Мариной Страховой. Девушка сейчас пребывает в РФ и у них роман на расстоянии, а свои чувства житель демонстрирует в переписке.

По словам ведущего, участница шоу Ирина Пингвинова, избранником которой на острове является Дмитрий Чайков, готовится стать матерью. Если не откроются границы, ребенок может появиться на свет на Сейшелах.