 

Советника главы “Роскосмоса” подозревают в госизмене

07.07.2020, 17:23, Разное

7 июля представителями правоохранительных органов был
задержан советник гендиректора “Роскосмоса” Иван Сафронов. Он обвиняется в
государственной измене.

В отношении фигуранта будут проводиться следственные действия. Задержание советника гендиректора никак не
скажется на работе организации, заявили в пресс-службе “Роскосмоса”.

Напомним, что 30-летний Иван Сафронов – бывший сотрудник “Коммерсанта” и “Ведомостей”. Во время журналисткой деятельности освещал работу оборонно-промышленного
комплекса. В мае стал советником гендиректора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина
по информационной политике, сообщает РИА ФАН.



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