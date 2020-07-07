Борющийся с онкологией сирота и блогер Максим Данилов опубликует книгу о своей жизни

07.07.2020, 17:23, Разное

Максим Данилов с детства боролся с препятствиями и обстоятельствами, но вырос настоящим человеком – добрым, отзывчивым и мужественным. О своем непростом жизненном пути он собирается поведать в книге, которую начал писать еще до болезни.

“Это будет книга обо мне, моем трудном пути из интернета в мир шоу-бизнеса и журналистики и многое другое”, – написал блогер на своей странице в “Инстаграм”.

“Дни.ру” уже рассказывали о Максиме Данилове. Он родился в Санкт-Петербурге в феврале 1992 года. Среднее образование получил в школе-интернате, а затем собственными силами, с опорой исключительно на свои знания и трудолюбие, поступил учиться на медбрата в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию – один из самых престижных вузов северной столицы.

Но свою жизнь Максим решил посвятить благотворительности. Основанный им в 2015 году проект “Моя жизнь после детского дома”, или life dd. помог многим сиротам и всем тем, кто оказался один перед лицом непростых обстоятельств.

За минувшие годы проекта Данилова life dd. оказал адресную помощь сотням нуждающихся. Так, Максим помог получить жилье 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны, крышу над головой обрел живший в шалаше погорелец из Псковской области. О блогере и его благотворительном проекте начала говорить вся страна.

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Публикация от Максим Данилов (@danilov5375) 7 Июл 2020 в 1:59 PDT

Но недавно беда пришла в дом к Максиму. Врачи выявили у него опухоль головного мозга второй стадии. Денег на лечение у него практически нет, ведь все средства он расходует на благотворительность.

Максим уверен, что обязательно победит болезнь. После этого он закончит работу над книгой. “Я долго ее писал, но болезнь меня остановила, но я все ровно выпущу её. Журналисты уже заинтересовались ею”, – отметил благотворитель.

К счастью, Максим не один: на его призывы о помощи откликнулось немало неравнодушных людей. Блогера поддержала заслуженная артистка РФ Любовь Руденко, одним из первых на призыв о помощи откликнулся участник реалити-шоу “ДОМ-2” Егор Холявин.

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Публикация от Максим Данилов (@danilov5375) 3 Июл 2020 в 3:29 PDT

Сейчас Максим продолжает собирать деньги на борьбу с онкологией. Медлить нельзя – коварное заболевание не хочет отпускать молодого парня. Если вы хотите поддержать Максима, то можете сделать это по следующим реквизитам:

Тинькофф: 5536 9138 2176 2917

Сбербанк: 5336 6903 4738 2725 или привязан к номеру телефону 89835962432 Надя Т. (гражданская жена)

Яндекс.Деньги 410017070916685А также вы можете положить деньги на номер телефона +7983596-24-32 МТС