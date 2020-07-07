Берегись, принц Эндрю: у экс-девушки Джеффри Эпштейна есть тайный архив секс-видео со знаменитыми клиентами опального финансиста

07.07.2020, 17:15, Разное

На прошлой неделе ФБР арестовало Жизель Максвелл, британскую светскую львицу и бывшую девушку обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Женщине предъявлено шесть обвинений: от склонения несовершеннолетних к сексу до лжесвидетельствования. Согласно документам, Максвелл предположительно устанавливала дружеские отношения с несовершеннолетними девушками, а затем “пыталась нормализовать сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней жертвы, обсуждая сексуальные темы, раздеваясь перед жертвой, присутствуя, когда несовершеннолетняя жертва была раздета, и/или присутствуя во время сексуальных актов с участием несовершеннолетней жертвы и Эпштейна”.

Максвелл все обвинения отрицает: вместе со своими адвокатами она намерена бороться за свою свободу и даже готова заключить сделку с властями. Оказаться если не на свободе, то хотя бы в более выгодных условиях, чем остальные фигуранты дела, ей может помочь тайный архив. Об этом сообщает сегодня Daily Mail, ссылаясь на анонимные источники. Предполагается, что Максвелл обладает копиями всех секс-видео с участием не только Джеффри Эпштейна, но и его высокопоставленных клиентов.

Вирджиния Джуффре (предполагаемая жертва сына Елизаветы II), принц Эндрю и Жизель Максвелл

Максвелл несколько лет жила вместе с Эпштейном и часто сопровождала его в поездках по миру. Считается, что именно она помогала найти несовершеннолетних девушек, с которыми Джеффри и его “друзья” занимались сексом. Сам же Эпштейн, понимая, во что ввязываются его клиенты, а также осознавая, какую власть эта информация может ему дать, записывал те встречи на камеру.

У нее есть копии всего, что было у Эпштейна. Это может изменить ход всего дела. Эпштейн любил снимать на камеру не только себя с несовершеннолетними девушками – он хотел быть уверенным, что у него есть чем держать в своих руках богатых и влиятельных мужчин. Жизель знает обо всем, и она сделает что угодно, чтобы вытащить себя из этой ситуации,

– рассказывает инсайдер издания и когда-то близкий друг Жизель.

Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Жизель Максвелл, 2000 год

Напомним, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю.

Виновность последнего не вызывает сомнений у многих наблюдателей. Причина – документы, оказавшиеся в распоряжении суда, откровенное интервью его предполагаемой жертвы, а также неуклюжие оправдания самого принца. В ноябре Эндрю дал интервью BBC Newsnight, в котором ответил на обвинения, а позже был отстранен от королевских обязанностей. В начале июня США официально вызвали принца в суд.

Джеффри Эпштейн находился под стражей с начала июля прошлого года, пока не повесился в камере в августе.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн, 2011 год