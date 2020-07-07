Открыта ли Америка для россиян во время пандемии?

07.07.2020, 17:12, Новости дня

Интернет-форумы, посвященные турпоездкам в США, сейчас активно обсуждают ограничения на въезд в Штаты, вызванные пандемией коронавируса. Официально российская граница сейчас закрыта на выезд. Однако могут ли россияне, обладающие американскими визами, въехать в Америку через третьи страны? И можно ли сразу же покупать авиабилеты в случае открытия границы? На эти вопросы «Русской службе «Голоса Америке» ответили в Службе пограничного контроля США.

Могут ли обладателю действующей турвизы B-1/B-2 отказать во въезде в США из-за пандемии?

Беспокойство держателей турвиз вызывают случаи отказа в посадке на самолет при попытке вылететь в Америку. Собеседники Русской службы «Голоса Америки» на условиях анонимности рассказали, что несмотря на имеющийся билет по маршруту Киев-Вашингтон, и наличие турвизы, представители авиакомпании отказали в регистрации на рейс из-за того, что пересадка предполагалась в Евросоюзе.

Ситуация была бы иной, если бы речь шла о прямом рейсе Киев-Вашингтон, или Москва-Вашингтон: ведь никаких ограничений на перелеты из этих стран Америка не вводила, объяснили в Службе пограничного контроля США. Там подчеркнули, что ситуация касается не гражданства обладателя визы, а страны, из которой предполагается перелет в США. В связи с пандемией, границы США закрыты для иностранцев, въезжающих из некоторых стран.

Из каких стран сейчас нельзя влететь в Америку?

В Службе пограничного контроля США рассказали, что в качестве меры по предотвращению распространения COVID-19 власти США закрыли границы для въезда путешественников из Бразилии, материкового Китая, Ирана, Ирландии, Соединенного Королевства, а также двадцати шести стран-членов Шенгенского соглашения Евросоюза. Кроме того, следует отложить поездку в США в случае, если вы посещали любую из этих стран ранее, чем за две недели до даты предполагаемого въезда Америку.

Напомним, что в страны Шенгенского соглашения, из которых сейчас нельзя вылететь в США при наличии визы, входят Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Лихтенштейн.

В Службе пограничного контроля также подчеркнули, что сухопутная граница США с Канадой и Мексикой сейчас также закрыта для туристов. Пересечение сухопутной границы возможно лишь в случае неотложных поездок с целью получения образования, медицинской помощи, работы, и ряда других причин, расцениваемых как неотложные. Полная информация касательно правил въезда в США во время пандемии доступна на английском языке на сайте Службы пограничного контроля.

Могут ли граждане России въехать в США по турвизе?

В Службе пограничного контроля подчеркнули, что во время пандемии власти США не вводили ограничений, связанных с гражданством людей, въезжающих в страну. Ограничения касаются лишь эпидемиологической обстановки в странах, из которых осуществляется перелет в Америку, вне зависимости от гражданства обладателя визы. Там подчеркнули, что, как и всегда в таких случаях, решение о въезде иностранца в США принимает сотрудник Таможенного контроля, основываясь на личных обстоятельствах путешественника. Пандемия COVID-19 не является основанием для отказа во въезде в страну для обладателя действующей визы, если перелет осуществляется из страны, с которой у США открыты границы, сообщили в Службе пограничного контроля.

Кого не касаются ограничения на въезд в США?

Ограничения на перелеты не касаются граждан США, их супругов, обладателей грин-карт, а также отдельные категории иностранцев, как дипломатические сотрудники. В Службе пограничного контроля объяснили, что все авиарейсы из стран, с которыми граница закрыта, направляются в один из 15 специально оборудованных аэропортов, а все пассажиры, которые были допущены на рейс, подвергаются усиленному эпидемиологическому скринингу.