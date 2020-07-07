ООН: сирийские и российские авиаудары в Идлибе равносильны военным преступлениям

07.07.2020, 17:12, Новости дня

Сирийские и российские военные самолеты совершали авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, что можно расценить как военные преступления, заключили во вторник эксперты ООН в докладе, который также осуждает атаки со стороны джихадистов.

Как отмечается в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, в результате «беспорядочных бомбардировок» со стороны проправительственных сил до заключения перемирия в марте погибли сотни людей, а около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, что равносильно преступлению против человечества.

Комиссия также обвинила действующую на северо-западе Сирии джихадистскую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» в проведении артиллерийских ударов по мирным районам «без очевидной легитимной военной цели».

В докладе также говориится, что боевики из ХТШ пытали и казнили заключенных.

«Военная кампания демонстрирует, что проправительственные силы и силы, признанные ООН террористическими, грубо нарушали законы войны и права сирийских гражданских лиц», – заявил глава комиссии Пауло Пиньейру.

Доклад, охватывающий период с ноября 2019 по июнь 2020 гг., основан на данных о полетах и свидетельских показаниях.

В тексте описываются 52 «символичных нападения» на северо-западе Сирии, 47 из которых, как утверждается, совершило сирийское правительство при поддержке России.

На российские военные самолеты возлагается ответственность за совершенный 5 марта удар по птицефабрике возле города Маарет-Мисрин, где были размещены вынужденные переселенцы, и за совершенные 29 января три удара рядом с больницей в повстанческом городе Ариха. В докладе отмечается, что Россия отрицает причастность к последней атаке.

«У комиссии есть веские основания полагать, что проправительственные силы совершили военные преступления, умышленно нанося авиаудары по медицинскому персоналу и объектам», – говорится в докладе.

Член комиссии Карен Конинг Абузайд также отметила: «Действия членов ХТШ можно классифицировать как военные преступления».