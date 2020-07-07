 

Навальный – жидов подогреем цехинами и они за нас подпишутся

07.07.2020, 17:03, Разное

Представьте себе, что мечты Алексея Анатольевича о свободной России будущего сбылись: никакой коррупции, одна честность и толерантность, общество абсолютно счастливо, в парламенте появляются трансгендеры и наконец Россия дружит со всеми странами Мира, если конечно США не против.

И вот в такой замечательной России Навальный стоит у руля: он круче Обамы, американские демократы поют ему дифирамбы и ставят в пример у себя в США. Единственный минус – Навальный белый.

И тут оказывается, что в далеком 2009 году Алексей Анатольевич позволил себе одно публичное высказывание, которое может похоронить его политическую карьеру за один день. Что он будет делать?

Его бы съели с потрохами, но у нас он борец за все хорошее и против всего плохого. Поэтому ему можно, все во имя добра и демократии, а дальше по ходу будет разбираться. Старую запись Навального уже успел прокомментировать Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн:

«Для либеральной среды антисемитские высказывания должны быть как красная тряпка. В оппозиционном стане есть немало представителей не только русского народа, но и других народов, в том числе и моих соотечественников — евреев. Я не понимаю, как евреи могут находиться в одних рядах с теми, кто позволяет себе подобные высказывания»

А вот Алексею и понимать не надо, у него тогда была другая методичка – цехины правда стали дороже.

Источник: Теория элит



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