Почему белорусы уезжают в Украину?

07.07.2020, 17:01, Разное

За последние 26 лет население Беларуси сократилось на 764 тысячи человек. Согласно официальной статистике, в 2019 году из страны уехали 20 976 белорусов, это на пять тысяч больше, чем в 2018-м. Но официальные данные Минска и европейских статистических органов разнятся. Белорусы уезжают в том числе в Украину – работать, реализовать свои творческие планы, избежать политического преследования.

Вячеслав Сивчик – основатель движения “Разам”, что означает “вместе”. Живя в Беларуси, он проводил акции протеста против политики Александра Лукашенко. На родине за критику властей его неоднократно привлекали к ответственности.

“Пока я ездил, начались новые посадки, незаконные “сутки”. Меня это обошло, меня не взяли, потому что никого не брали на самих акциях, чтобы показать приличную картинку”, – рассказывает активист об акциях против интеграции Беларуси и России в декабре 2019 года.

Перед самым карантином Вячеслав приехал в Киев и застрял здесь, так как правительство закрыло границы. За это время суд Беларуси заочно приговорил его к полутора месяцам ареста. Сейчас практически все его соратники сидят в тюрьмах или изоляторах.

“Им ночью не дают спать, потому что вламываются в камеры. Спят они только на полу, днем у них забирают все матрацы, я уже не говорю, в каком состоянии все эти матрацы, эта антисанитария была и есть, да. Заливают хлоркой эти все камеры”, – пересказывает Вячеслав Сивчик условия заключения своих соратников.

Жена Вячеслава живет в Минске, но оба сына выехали за границу. Сам он говорит, что будет и дальше вести борьбу против Лукашенко.

“Вот эти два атавизма – абсолютно антибелорусская звериная, нечеловеческая диктатура Александра Лукашенко, которого поддерживает Москва, и не менее звериная путинская политика, которая не видит независимой Беларуси, – они могут привести к катастрофическим событиям в Минске и в Беларуси”, – считает активист.

Политик считает, в Беларуси есть альтернатива Александру Лукашенко. Только важнее не сменить лидера, а вернуть белорусскому народу права и свободы.

Денис и Виктория Лавникевичи заканчивают ремонт в своей новой киевской квартире. Из Минска они переехали в Украину два года назад. Рассказывают, что здесь могут писать на темы, которые на родине – табу.

“Когда я переехал, для меня был абсолютный шок, что на мои вопросы в министерствах вообще отвечают, что я могу позвонить целой куче пресс-секретарей – и мне сразу отвечают на какие-то вопросы. В Беларуси ты даже если дозвонишься до кого-то: “Отправляйте письменный запрос, может, через две недели мы ответим”. Но скорее не ответят”, – рассказывает журналист.

Денис ведет собственный подкаст, Виктория в основном пишет на социальные темы. Они оба пристально следят за событиями в Беларуси. В то, что ситуация в стране изменится после выборов, не верят.

“То, что происходит сейчас, больше похоже на события 2010 года, когда допустили к выборам всех желающих, там десять кандидатов было, которые успешно рвали друг друга. В итоге все закончилось побоищем в центре Минска”, – вспоминает Денис Лавникевич.

На родине у супругов остался одиннадцатилетний сын, который теперь живет с бабушкой и дедушкой. Он профессионально занимается спортом, поэтому к родителям в Киев может приехать пока только на каникулы.

Ян Мельников в Украине с сентября 2018 года, говорит, что нелегально: “Да, я нелегал, который вообще тут не имеет никаких прав”.

Ян уже свободно разговаривает по-украински. В Киев он приехал в разгар Майдана, в январе 2014 года, когда убили активиста из Беларуси Михаила Жизневского. Тогда Яну было 20. После Майдана он поехал воевать на Донбасс, как он сам говорит, защищать Украину.

Ян Мельников

Ян Мельников

“Как только я поехал на войну, в первые месяцы начали интересоваться моей персоной из спецслужб: приходили ко мне домой, официально было открыто уголовное производство в феврале 2016 года по статье 361 УК РБ “Участие в боевых действиях на территории другого государства”.

Теперь Ян Мельников считает, что у него две родины. В Киеве его часто навещают родственники и белорусские друзья. Сам же он хочет обзавестись семьей, хотя, признается, девушку пока не нашел.

Дмитрий Танкович живет в Киеве с 2006 года. Бывший кавээнщик, теперь популярный украинский телеведущий и шоумен. Переехал в Украину, потому что искал творческой свободы.

“Как бы это банально ни прозвучало, в Украине есть ощущение какой-то свободы, что ли. Ее нет ни в Минске, ни в Москве”, – признается Дмитрий Танкович.

Здесь он смог реализовать свои творческие амбиции. “Я очень мечтал быть телевизионным ведущим. Очень мечтал, вот правда, еще с детских пор. Правда, когда я приехал сюда, мне один из топ-менеджеров одного из украинских телеканалов сказал: “Ты никогда не станешь ведущим”, – вспоминает шоумен.

Все белорусы, с которыми встретилась съемочная группа Настоящего Времени, говорят, что скучают по родине, хотя планы на будущее у всех разные.

Дмитрий Танкович планирует и дальше жить и работать в Украине. Активист Вячеслав Сивчик уверен, что вернется в Беларусь. “Я не создан для эмиграции. И даже в более жестких ситуациях никогда не просил политического убежища и не собираюсь этого делать”, – говорит он. Ян Мельников считает, что на родину ему дорога закрыта. А журналист Денис Лавникевич называет Украину вторым домом.

При этом каждый из них мечтает, чтобы в Беларуси появилась свобода, которую пока им приходится искать за границей.