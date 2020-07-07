Россия договорилась с Японией об экспорте молока
07.07.2020, 16:53, Новости дня
Российские производители смогут поставлять молоко и молочную продукцию в Японию, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Между Россельхознадзором и министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, в 2019 году экспорт российской продукции АПК составил порядка 25 млрд долларов – это несколько меньше, чем в 2018 году (25,8 млрд долларов), но выше плана, который был определен в 24 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД ранее оценила перспективы РФ на азиатском рынке, а также писала о «национальных чемпионах» сельского хозяйства и тенденциях российского АПК.
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