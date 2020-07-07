В РФ уменьшился объем потребления пиратского контента

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07.07.2020, 16:53, Новости дня

В РФ снизился объем потребления пиратского контента, об этом сообщили в ходе Российского интернет-форума, который в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате.

В ходе форума эксперты обсудили вопрос снижения доступности пиратского контента и назвали новые вызовы, передает «Федерал Пресс».

Как отметили участники дискуссии, за полтора года действия антипиратского меморандума (он был подписан 1 ноября 2018 года) из поисковой выдачи по судебным решениям заблокировано и удалено около 4,2 млн ссылок на контент, размещенный с нарушением авторских прав. По словам представителя ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, если в июне-октябре 2018 года на пиратские сайты заходило 440-480 млн пользователей ежемесячно, то к маю текущего года этот показатель снизился до 250-300 млн пользователей.

«Сокращение визитов на 40% – это «не победа, но неплохой результат. В то же время количество визитов на легальные сайты выросло от 144 до 167 млн, или на 16%. Хотелось бы лучше, но тоже кое-что», – отметил Бырдин.

Принятие меморандума, таким образом, сыграло положительную роль, считают участники рынка. Вместе с тем, очевидно, что его соблюдают лишь крупные распространители контента, для которых соблюдение авторских прав – гарантия сохранения собственной деловой репутации. Но мелкие владельцы хостингов не соблюдают никаких правил, и это – одна из основных проблем.

Участники дискуссии считают, что, с одной стороны, рынок способен саморегулироваться, с другой – чтобы эффективно противостоять теневому рынку видеосервисов, нужны совместные усилия государства и популяризация среди зрителей подписной модели потребления контента, то есть важно добиваться легальности просмотров. Эксперты также считают, что необходимо предусмотреть возможность автоматического удаления из поисковых выдач пиратского контента и разработать новые механизмы, которые будут способствовать прекращению финансирования пиратства.

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, которые содержат контент, нарушающий авторские и смежные права.



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