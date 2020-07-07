Турция начала новые испытания С-400 против американских истребителей

07.07.2020, 16:48, Новости дня

Турция начала новые испытания российских ЗРК С-400 против американских истребителей F-16 и F-4, тестирование стартовало 4 июля, сообщают СМИ.

Исследования проводятся на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fighter Jets World.

Испытания планируется проводить до 26 ноября.

По данным издания, Анкара проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях из-за таких испытаний.

Отмечается, что истребители будут проводить вылеты на больших и малых высотах.

В ноябре 2019 года Турция также проводила испытания радиолокационных станций (РЛС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Испытания сняли на видео. США выражали обеспокоенность по этому поводу.