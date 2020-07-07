Сафронов не признал вину в госизмене

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07.07.2020, 16:44, Новости дня

Обвиняемый в государственной измене советник руководителя Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник, не признал свою вину, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе допроса Сафронов вину в передаче сведений, составляющих гостайну, не признал», – сказал собеседник ТАСС.

Сообщается, что официальное обвинение Сафронову должны предъявить в течение 10 дней.

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

В ФСБ отметили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Также во вторник обыски прошли у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.

Газета «Коммерсант», где некогда трудился Сафронов, опубликовала заявление в поддержку подозреваемого.



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