Иран сократил добычу нефти до минимума

07.07.2020, 16:44, Новости дня

Нефтедобыча в Иране сократилась до минимума за последние 40 лет из-за почти полностью заполненных хранилищ на фоне последствий пандемии коронавируса и падения экспорта нефти, сообщило Reuters.

«Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов нефтепереработки, что было вызвано пандемией коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

По данным Reuters, добыча нефти в Иране за июнь составила 1,9 млн баррелей в день, что составляет примерно половину от уровня добычи в стране в 2018 году и самый низкий уровень с 1981 года.

Сократилась также и переработка нефти. Reuters со ссылкой на FGE сообщает, что переработка топлива в мае снизилась до 1,4 млн баррелей в день с 1,5 млн баррелей в день в апреле, в феврале показатель составлял 1,8 млн баррелей в день.

По оценке Kpler, экспорт иранской нефти в мае составлял около 100 тыс. баррелей в день, в июне – 237 тыс. баррелей в день, что гораздо меньше поставок апреля 2018 года более чем в 2,5 млн баррелей в день.

Таким образом, запасы нефти Ирана на суше в апреле поднялись до 54 млн баррелей с 15 млн в январе. В июне запасы ресурсов достигли 63 млн баррелей, ссылается агентство на данные FGE Energy. По данным Kpler, запасы в июне достигли примерно 66 млн.

Отмечается, что заполнены почти 85% от доступных хранилищ на суше. Refinitiv уточняет, что по состоянию на 3 июля на танкерах хранится еще до 56,4 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из Саудовской Аравии упал до минимума: поставки нефти по состоянию на 29 июня сократились до 5,7 млн баррелей в сутки.

Ранее Bloomberg сообщало, что в июле экспорт российской нефти сорта Urals снизится на 40% относительно июня.

Напомним, ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.