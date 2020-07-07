Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

07.07.2020, 16:40, Новости дня

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом 7 июля в Telegram сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Как отметил мэр, средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Средства были выделены расчете 2925 грн за м2.

“Для приобретение минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры – 124 тыс. грн; для трехкомнатной квартиры – 140 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

Кличко также напомнил, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. грн – получили уже 30 пострадавших, а в ближайшие дни выплаты получат все.

“Кроме того, фонд “Будущее Киев” предоставил по 2,5 тыс. грн пострадавшим жителям на восстановление документов”, – добавил он.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

25 июня Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир. По его словам, эти квартиры были приобретены не за бюджетные средства.