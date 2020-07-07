Арзамасова из “Папиных дочек” закрутила роман с Авербухом

07.07.2020, 16:37, Разное

Лиза Арзамасова долгое время скрывала свою личную жизнь и на вопросы журналистов всегда отвечала без особого энтузиазма. Все известные персоны, которые становились очередными ухажерами актрисы, по ее мнению, были ей всего лишь друзьями. Так, Родион Газманов и Филипп Бледный остались в списках “близких товарищей” Елизаветы. Но на этот раз Арзамасова не стала отказываться от своего романа.

Журналисты заметили, как молодая актриса проводила время вместе со знаменитым фигуристом и тренером Ильей Аверхубом на одной из летних террас столицы. На снимках папарацци отчетливо видно, как нежно 46-летний бойфренд актрисы держит ее за руку.

Сама же Лиза Арзамасова подтвердила все слухи СМИ и публично заявила, что действительно встречается с фигуристом. Артистка не стала вдаваться в подробности, а только намекнула, что очень счастлива в новых отношениях. По словам знакомых Елизаветы, она давно так не сияла рядом с мужчиной.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Июл 2020 в 5:34 PDT

Напомним, несколько недель назад актриса стала участницей еще одного скандала. Очередным поводом для обсуждения стала фотография в “Инстаграм” Елизаветы. Арзамасова решила удивить поклонников откровенным кадром на ночном пляже. На снимке девушка предстала в одном лишь купальнике со змеиным принтом.