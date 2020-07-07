Генсек ООН назвал худший сценарий развития мира после пандемии COVID-19

07.07.2020, 16:37, Разное

Согласно худшему сценарию, инфекция будет и дальше распространяться по всему миру. Новые волны коронавируса захлестнут страны. Причем больше всего пострадают развивающиеся государства.

Также генсек ООН допустил, что создание вакцины может затянуться на длительное время. Власти стран начнут бороться за препарат, и в итоге он достанется тем, у кого больше экономических возможностей.

Каждое государство будет самостоятельно решать свои проблемы, и общемировые организации станут бесполезны. Это может привести к глобальной депрессии, которая продлится от пяти до семи лет, добавил Гутерриш.

Но есть и положительный сценарий. Благополучные страны разработают план возвращения к нормальной жизни, а развивающиеся получат необходимую помощь. В таком случае вакцина появится в течение девяти месяцев и будет доступна для всех.

Генсек ООН добавил, что пока не известно, как будет развиваться мир. Гутерриш призвал лидеров стран и международные организации сплотиться в решении общей проблемы. Это позволит человечеству пережить “величайшее испытание времени”, передает РИА Новости.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT

По состоянию на 7 июля ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Заболевание обнаружили у 11,78 миллиона человек. Лидером по числу инфицированных является Америка. Там зарегистрировано 3,04 миллиона случаев.