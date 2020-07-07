«Так можно парализовать работу экспертного сообщества, помогающего понять, где ждать беды»

07.07.2020, 16:36, Разное

Письмо соучастника по поводу приговора Светлане Прокопьевой.

На почту нашей платформы «Соучастник» в день приговора журналисту Светлане Прокопьевой пришло письмо. Автор — Евгений Савостьянов — физик и политик, оказавшийся в демократические времена главой московского КГБ. Евгения Вадимовича — генерал-майора, автора книги «Спецслужбы на переломе» — возмутил приговор журналисту, но реагировал он не эмоциально, а цитируя инструкции спецслужб. Ниже приводим фрагмент его письма в «Новую газету».

Евгений Савостьянов. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Уважаемые «соучастники» Дмитрий Андреевич (Муратов) и Лев Александрович (Пономарев — ред.)!

Позвольте высказать свое мнение о деле Светланы Прокопьевой, в котором вы оба принимаете такое активное участие. Начну с самоцитаты из мемуаров.

Из книги «Спецслужбы на переломе» (м.: 2017)

«Работа по отражению внутренних политических угроз государству состоит из следующих основных этапов:

а) определение опасностей;

б) выявление и профилактика угроз;

в) борьба с преступлениями.

На первом этапе общество и государство, в том числе эксперты и журналисты, выявляют зарождение процессов, чреватых политическим насилием.

На втором этапе спецслужбы выявляют сообщества, в которых такие процессы развиваются и достигают уровня угрозы — заговоры, терроризм, узурпация власти или конституционных прав человека. Это называется «политический сыск», «внутренняя политическая разведка», «защита конституционного строя» — слова разные, суть одна. Спецслужбы должны вовремя обнаружить переход общественного/политического процесса в угрожающую стадию, выявить конкретных лиц и предотвратить преступление против общества и государства. Если спецслужба со своей задачей не справилась и преступление совершено, ее тонкие хирургические методы отходят на второй план.

Начинается третий этап, регламентируемый уголовно-процессуальным и уголовным законодательством. На первый план выдвигается дубинка полицейских сил или, в самом крайнем случае, тяжеловесный армейский каток».

Насколько я понимаю, деятельность Светланы Прокопьевой полностью укладывается в задачи п. «а». Она, как и любой эксперт, могла заблуждаться, но путать описание процессов, способных подтолкнуть глупых или неуравновешенных людей к терроризму или экстремизму, с собственно подталкиванием совершенно недопустимо. Так можно парализовать работу экспертного сообщества, в сущности, помогающего спецслужбам понять, где ждать беды.

Если работники правоохранительных органов совершают подобную ошибку, они либо добросовестно заблуждаются, либо злонамеренно решают какие-то совсем иные задачи».

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Напомним, 6 июля тройка судей Псковского облсуда признали виновной журналиста Светлану Прокопьеву в оправдании терроризма из-за ее публичного комментария новости о подрыве подростком приемной Архангельской ФСБ.

Суд посчитал вину журналиста доказанной, ссылаясь на три проведенные экспертизы, ни одна из которых не была убедительна.

Процесс над Прокопьевой стал широко освещаться федеральными СМИ, и, несмотря на просьбу обвинения присудить Прокопьевой 6 лет колонии и запретить работать по профессии, итоговый обвинительный приговор включал в себя лишь административный штраф в 500 тысяч рублей. Решение суда будет обжаловано.