 

Грузовик с двумя сотнями свиней перевернулся в Омске

07.07.2020, 16:30, Новости дня

Большегруз Mercedes, перевозивший свиней, врезался в фонарь и опрокинулся на бок в Омске. Пять свиней бродят на месте ДТП вокруг опрокинутого грузовика, остальные животные громко кричат внутри.

Авария произошла около 17.30 по местному времени. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением», – сообщили РИА «Новости»  в пресс-службе УМВД по Омской области.

В фуре, направляющейся на мясоперерабатывающий концерн «Компур», перевозили 198 свиней. Водитель грузовика не пострадал. Он утверждает, что его «подрезали». На месте работают инспекторы ГИБДД.

Ранее в Оренбургской области, житель Тверской области бросил съехавший в кювет грузовик с цирковыми тиграми. Позже животных доставили в Уфу.



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