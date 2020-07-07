WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

07.07.2020, 16:30, Новости дня

Дональд Трамп заступился за название клуба НФЛ «Вашингтон Редскинз», назвав инициативу о его переименовании попыткой проявить политкорректность, пишет The Washington Times. Он также подчеркнул: «Команды называют, исходя из силы, а не из слабости».



Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту названия клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинз» («краснокожие». — ИноТВ), пишет The Washington Times. Глава Белого дома также назвал инициативу столичной команды попыткой проявить политкорректность.

Американский лидер высказался по этому вопросу через три дня после того, как «Редскинз» объявили о проведении «тщательного пересмотра» своего названия, реагируя таким образом на пристальное внимание к себе со стороны активистов и корпораций.

После этого объявления бейсбольная команда «Кливленд Индианс» («индейцы». — ИноТВ) также сказала о том, что изучает вопрос о смене названия.

«Команды называют, исходя из силы, а не из слабости. Но теперь «Вашингтон Редскинз» и «Кливленд Индианс», два легендарных профессиональных спортивных клуба, похоже, собираются поменять свои названия, чтобы быть политкорректными», — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.

Столичная команда отказалась комментировать твит президента США.

Многие инсайдеры НФЛ уверены в том, что название всё-таки будет изменено. Если так и произойдёт, то для владельца «Вашингтон Редскинз» Дэна Снайдера это будет означать серьёзную смену курса, поскольку в своё время он поклялся «никогда» не переименовывать команду. Снайдер настаивал на том, что клуб своим названием чтит американских индейцев, пишет The Washington Times.